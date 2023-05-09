قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا

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استولى مجموعة من مسلحي قسد على عدد جديد من المباني في محيط القاعدة الأمريكية بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
وتابعت الوكالة أن المباني التي تم الاستيلاء عليها تقع ضمن المؤسسات الحكومية في حي غويران، وتشمل مباني جامعية وسكنية.
واقتحم مجموعة كبيرة من مسلحي قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، مساء أمس الاثنين، مباني كليات الآداب والتربية والسكن الطلابي التابع لجامعة الفرات الحكومية في حي الليلية.
وطرد مسلحو قسد جميع القاطنين في السكن الطلابي الذي يضم مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية، بينهم عمداء الكليات ونواب رئيس جامعة الفرات، وعددًا من الموظفين الحكوميين.
وانتشر مسلحو فوج “الدفاع الذاتي” التابع لقوات “قسد” في مباني الكليات المذكورة، وتم توجيه إنذارات عاجلة لإخلاء أبنية السكن الشبابي جنوب مباني الكليات القريبة من سور القاعدة الأمريكية وتحمل الأرقام 12- 13- 14– 16، وطالبوهم بإخلائها فورًا.
وتضم هذه المساكن 120 شقة يقطنها حوالي 60 عائلة من أبناء القبائل العربية.
وتأتي هذه العمليات بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية لوجستية لقوات الجيش الأمريكي إلى قاعدته غير الشرعية، في حي غويران في ظل سياسة التضييق على أبناء القبائل العربية، بالتزامن مع التطورات الأخيرة وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.