قصة بلدة مكسيكية تكرم الحمير في يوم العمال

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بينما تحتفل معظم الدول بيوم العمال في الأول من مايو من كل عام، تخصص بلدة أوتومبا الريفية بالمكسيك هذا اليوم للاحتفال بالحمير التي تعمل بجد.
في تلك البلدة الريفية التي يعود تاريخها للقرن السادس عشر في المكسيك، يتم تكريم الحمير في يوم العمال، لاجتهادهم في العمل، حيث تخرج آلاف العائلات لحضور سباقات الحمير والألعاب الرياضية ومسابقات الأزياء.
من أبرز مظاهر الاحتفال في هذا اليوم أن يقوم أصحاب الحمير بتزيينهم بالكامل بمجموعة متنوعة من الأزياء مستوحاة من شخصيات التلفزيون المكسيكي.
وأعرب بعض المزارعين الذين شاركوا في هذا الاحتفال لموقع eacnews عن امتنانهم للعمل الشاق الذي تقوم به الحمير الخاصة بهم، واصفين إياها بأنها طيبة وتساعدهم كثيرًا، خاصةً في التخفيف من التكاليف المادية والمواصلات.
يُقال: إن أصول مهرجان الحمير في المكسيك ترجع إلى ما يقرب من ستين عامًا، حيث قرر سكان بلدة أوتومبا الذين اعتمدوا بشكل كبير على الحمير في مهامهم اليومية أن تلك الحيوانات تستحق يوم تكريم خاص بهم.