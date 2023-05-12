قصة شاب حولته إعاقة والده لمترجم للغة الإشارة

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“من رحم المعاناة ولد الأمل”، حيث كان أمل الشاب سعود فيصل أن يكسر حاجز الصمت بينه وبين والده، أحد الأشخاص من فئة الصم والبكم، فتعلم لغة الإشارة منذ الصغر، ليصبح أحد المترجمين بالعديد من الفعاليات التي حصل من خلالها على العديد من الأوسمة.
#نشرة_الرابعة | قصة سعود فيصل.. شاب سعودي حولته إعاقة والده إلى مترجم للغة الإشارة في #عرعر شمال #السعودية@jazaa33 pic.twitter.com/eN6BRKKjIzقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 12, 2023
وأوضح سعود فيصل، في حديثه لـ”العربية”، أنه بدأ تعلم لغة الإشارة عندما كان في السابعة من عمره للتواصل مع والده، فكان يذهب معه لمراكز الصم والبكم، ومن خلالها تمكن من إتقان اللغة بشكل كبير، فكان له أكبر الأثر على أخته وباقي عائلته.
وأشار سعود فيصل، إلى أنه من خلال تعلمه للغة الإشارة اكتسب محبة الجميع وصار مقربًا منهم بشكل كبير، فصاروا ينادونه دومًا.
من جانبه، أبدى والد سعود متحدثًا بلغة الإشارة عن سعادته وفخره بابنه لتعلمه لغة الإشارة وكذلك أخواته الذين باتوا يتحدثون أيضًا بلغة الإشارة حتى أصبح في منزله طليق اللسان.