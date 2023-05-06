تتويج زوجة ملك بريطانيا بتاج مستعمل لتفادي أزمة دبلوماسية قصة “كافد” أكبر مشروع عقاري على مستوى العالم في قلب الرياض المنع من التسجيل سبب خسارة الهلال للقب الآسيوي الفنانة أصالة تصل لحفلها بالقاهرة على ظهر قارب مواطن متعافٍ من الإدمان: المخدر يزيد الهم ويدمر الحياة.. حتى آخي لم يسلم من ضربي سامي الجابر: يبقى الهلال زعيمًا للقارة وسيكون أقوى عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
يأتي مشروع مركز الملك عبدالله المالي “كافد” في الرياض، كأكبر مشروع عقاري في العالم، وهو إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة.
#كافد أكبر مشروع عقاري في العالم أعاد رسم آفاق مستقبلية جديدة، يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، تضم أطول ناطحة سحاب في الرياض و95 برجاً استثنائيًا، شارك بتصميمه +25 شركة معمارية عالمية رائدة في مجال فن العمارة، حيث تجسّد اليوم معنى للنمو الاقتصادي ومجتمعًا نابضًا بالحياة. pic.twitter.com/doNfLiUJTnقد يهمّك أيضاً
— KAFD | كافد (@Kafd) May 1, 2023
ويتميز مشروع كافد في العاصمة الرياض بمجموعة من المقومات المهمة التي يرسم من خلالها آفاقاً مستقبلية جديدة.
مشروع كافد يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم أطول ناطحة سحاب في الرياض، و95 برجاً استثنائيًا.
وشارك في تصميم المشروع أكثر من 25 شركة معمارية عالمية رائدة في مجال فن العمارة، ليجسد بذلك معنى للنمو الاقتصادي، ومجتمعًا نابضًا بالحياة.