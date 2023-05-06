قصة “كافد” أكبر مشروع عقاري على مستوى العالم في قلب الرياض

يأتي مشروع مركز الملك عبدالله المالي “كافد” في الرياض، كأكبر مشروع عقاري في العالم، وهو إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة.

آفاق المستقبل

ويتميز مشروع كافد في العاصمة الرياض بمجموعة من المقومات المهمة التي يرسم من خلالها آفاقاً مستقبلية جديدة.

مساحة المشروع

مشروع كافد يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم أطول ناطحة سحاب في الرياض، و95 برجاً استثنائيًا.

وشارك في تصميم المشروع أكثر من 25 شركة معمارية عالمية رائدة في مجال فن العمارة، ليجسد بذلك معنى للنمو الاقتصادي، ومجتمعًا نابضًا بالحياة.