قصة مؤثرة لأردني شعر بوفاته قبلها بـ 20 يومًا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنًا بسبب كلمات حزينة وثقها الشاب الأردني الراحل أحمد محمد الطراونة، قبل رحيله بـ 20 يومًا إثر حادث سير في محافظة الكرك جنوبي الأردن.

جنازة مؤجلة

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا للشاب الراحل الطراونة كتب فيه: وما نحن إلا جنازة مؤجلة، فاستقيمي أيتها النفس عسى أن يكون الرحيل قريبًا”، لينتشر كالنار في الهشيم وسط حزن كبير بين أهله وأصدقائه.

وتوفي الشاب أحمد محمد الطراونة والحاصل على درجة الدبلوم في التمريض، إثر حادث سير مؤسف وقع على طريق جامعة مؤتة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، وفقًا للعربية نت.

ونقل الشاب العشريني فورًا إلى مستشفى الكرك الحكومي، وما هي إلا ساعات قليلة وفارق الحياة.

وتم إجلاء الجثمان إلى قسم الطب الشرعي، والمباشرة بالتحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادثة.