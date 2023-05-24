قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا

عادت قضية اللاعب محمد كنو نجم نادي الهلال مع نادي النصر للظهور في الساحة الرياضية من جديد، وذلك بعد تداول أنباء حول رفض احتجاج النصر على مشاركة اللاعب مع الهلال في الفترة الماضية.

وقبل 3 أيام، كان القانوني الرياضي أحمد الأمير علق على المحكمين المتواجدين في القضية قائلًا: “على الجانب العملي؛ جميع المحكمين المختارين غير مختصين في القانون الرياضي ولكن نحسبهم مطلعين وقادرين على أداء مهامهم بتفان واقتدار”.

تفاصيل قضية محمد كنو

وقالت تقارير الأحد الماضي إن المحكمين المشاركين في قضية محمد كنو، وهم؛ حسان السيف “محكم النصر”، وعبد الرحمن العبد الكريم “محكم الهلال”، وأحمد أبو عمارة “محكم مرجح”.

وفي اليوم الأربعاء، أفادت تقارير أن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طعن النصر حول صحة مشاركة كنو مع الهلال وأن الإعلان الرسمي سيكون غدًا الخميس.

وكان كنو وقع مع النصر في يناير 2022 عقدًا للانضمام إلى صفوف أصفر الرياض ثم بعدها بأيام أعلن الهلال عن تجديد العقد معه مما دفع النصر لتقديم شكوى ضد اللاعب والهلال.