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داعية إلى ملاحقة الجناة

قطر ردًا على اقتحام الملحقية السعودية: يجب توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
قطر ردًا على اقتحام الملحقية السعودية: يجب توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية
المواطن - واس

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أدانت قطر بشدة تعرض مبنى الملحقية الثقافية للمملكة في السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وتعطيل أنظمة الملحقية وخوادمها، مشددة على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

إنهاء القتال بالسودان

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

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كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

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