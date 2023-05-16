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بعد غضب نجم النصر منه

قعيد المجد يتحدى كريستانو رونالدو

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
قعيد المجد يتحدى كريستانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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أكد التيك توكر قعيد المجد المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه له قاعدة جماهيرية ومتابعون أكثر من نجم النصر الشهير كريستيانو رونالدو، في تحدٍ قوي منه.

وبحسب ما تم تداوله على تويتر، فقد قال قعيد “كرستيانو لو يبث طول عمره ما يجيب زي مشاهداتي بالبثوث.. أنا بجيب مليون مشاهدة في 5 دقائق”.

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غضب رونالدو

جاء ذلك بعد أن أبدى رونالدو غضبه من قعيد خلال مقطع فيديو متداول، عندما ألقى التحية عليه فطلب منه الرحيل.

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وظهر في الفيديو المتداول، قعيد وهو يلقي التحية على رونالدو قائلًا “رونالدو، كيف حالك Good؟”، لكن النجم البرتغالي أبدى غضبه وطلب منه الرحيل بإشارة بيده.

وتم التعليق على الفيديو بالقول: “يا أخي كيف أعلمه أني جبت عدد مشاهدات 960 ألفًا في بث مباشر”.

كما تابع قوله لمشاهديه: “الرجل لاعب كبير ومشهور وتحصل له الكثير من المضايقات من الجمهور، المهم أنني التقطت صورة له، ليست لي بل لإخوتي”.

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