قمة جدة أكدت أن المملكة دولة مبادئ وثوابت

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، حققت كما كان متوقعاً الأهداف المرجوة، التي سعت إليها المملكة، بتعزيز التضامن، وتفعيل العمل العربي المشترك، وفق آليات وتفاهمات عدة، تثمر عن ميلاد أمة عربية، قوية ومتماسكة، لها مكانتها وكلمتها المسموعة وسط العالم.

نتائج قمة جدة

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “مقومات العرب الحضارية”: أنه بقدر التطلعات والطموحات التي كان عليها كل مواطن عربي مسلم تجاه قمة جدة، بقدر النتائج القوية التي خرجت بها تلك القمة، وجاءت كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أشبه بدستور عربي جديد، تسير عليه الدول العربية في السنوات المقبلة، هذا الدستور سيكون فاصلاً بين مرحلتين متباينتين في مسيرة الأمة؛ الأولى تتسم بنوع من التراجع والتفكك وضعف الوحدة بين الدول العربية، فيما تشهد المرحلة الثانية الجديدة قيام الدول ذاتها بنفض التراب عن جسدها، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتغليب المصالح المشتركة، والمحافظة على مقدرات الأمة ومكتسباتها، عبر تغيير السياسات القديمة، بأخرى حديثة.

كلمة ولي العهد

وتابع الكاتب “كانت العبارات التي ذكرها ولي العهد في كلمته، واضحة ومباشرة لمن يهمه الأمر، عندما قال: إن الأمة العربية ستعمل على طي صفحات الماضي، بما شهدته من انقسامات وصراعات مؤلمة، وتفتح صفحة أخرى، تدعم فيها السلام، ليس في المنطقة العربية فحسب، وإنما في العالم، وشهد على ذلك، حرص القمة على استضافة الرئيس الأوكراني، مقابل الاستماع إلى كلمة للرئيس الروسي، في إشارة إلى أن المملكة ومعها الأمة العربية، تقفان على مسافة واحدة من طرفي الصراع، وسيعملان على إنهاء هذه الحرب التي أثرت على اقتصاد العالم”.

وأضاف “يبقى اللافت في كلمة سمو ولي العهد، أنها ليست ذات طابع سياسي فحسب، إذ ظهر فيها المسار الاقتصادي والثقافي، عندما أكد سموه أن الوطن العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله لتبوؤ مكانة متقدمة وقيادية، تحقق نهضة شاملة في جميع المجالات، في إشارة جلية على أن الوطن العربي قرر التعاون والتكامل في مجالات الاقتصاد والثقافة وغيرهما، من أجل الوصول ببلاده إلى أبعد نقطة من التألق والازدهار في المجالات كافة”.

المملكة دولة مبادئ وثوابت

وختم الكاتب بقوله “ولأن المملكة دولة مبادئ وثوابت، شددت كلمة ولي العهد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى العرب، وأن هذه القضية لن تموت بالتقادم، وستظل حية في وجدان كل مواطن عربي ومسلم، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، والعيش في وطن مستقل، وعاصمته القدس”.