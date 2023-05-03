قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل

كشفت تقارير إعلامية أن قمر الحليب سوف يزين سماء المنطقة العربية مساء الجمعة المقبل، ويظل في السماء طوال الليل، حيث يمكن مشاهدته بالعين المجردة، ويستمر حتى شروق الشمس صباح السبت.

قمر الحليب

وقال دكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن بدر شوال، المعروف باسم قمر الحليب، سوف يكون كامل الاستدارة، ويشرق بعد غروب شمس الجمعة مباشرة، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويبدو كما لو كان بدرًا أيضًا، خلال الفترة من أمس الثلاثاء وحتى 6 مايو، لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذه الفترة.

ويعرف قمر الحليب عند القبائل الأمريكية، باسم قمر الزهور، لأن ظهوره يتزامن مع تفتح أزهار الربيع، التي تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضًا بقمر الذرة، حيث يعد وقت اكتمال القمر، هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية، والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.