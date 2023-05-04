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سيتحرك عبر جزء من ظل الأرض ويختفي لبضع ساعات

قمر الزهرة وأحداث مرئية تشهدها الأرض الجمعة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
قمر الزهرة وأحداث مرئية تشهدها الأرض الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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سيتحرك “قمر الزهرة” الكامل عبر جزء من ظل الأرض ويختفي لبضع ساعات، الجمعة، في حدث سيكون مرئيًّا لأكثر من 6.6 مليار شخص، وفقًا لموقع Timeanddate.com.

قمر الزهرة

وسيحدث القمر الكامل لشهر مايو، والذي يُطلق عليه اسم قمر الزهرة (Flower Moon)، مساء يوم 5 مايو.

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وسيصاحب قمر الزهرة لهذا العام خسوفًا شبه ظلي للقمر، حيث يخفت القمر قليلًا، ولكن لا يصبح مظلمًا تمامًا. وإذا ظلت السماء صافية فسيتمكن مراقبو السماء أيضًا من رصد نجم “مفاجئ” بالقرب من “قمر الزهرة”، وهو الزبان الجنوبي (Zubenelgenubi)، وهو نجم ثنائي في كوكبة الميزان.

وسيتمكن عشاق الفلك ذوو العيون الثاقبة أو من يمتلكون مناظير خاصة، من رؤية النجم الثنائي بحسب موقع EarthSky.

قلب العقرب

وإذا كانت السماء صافية بشكل كافٍ، فيمكن أيضًا ملاحظة النجم الأحمر “قلب العقرب” (Antares) في كوكب العقرب، أسفل البدر مباشرة.

وسيكون بدر مايو أيضًا جزءًا من العرض السماوي المثير لزخات شهب إتا الدلويات (Eta Aquarids)، والتي ستبلغ ذروتها ليلة 5- 6 مايو.

وهذه الزخات النيزكية هي واحدة من اثنين تنشأ من الحطام الذي خلفه مذنب هالي. وفي حين أنها تفضل النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وجنوب الولايات المتحدة، في بعض الأحيان يمكن رؤية الزخات في أقصى الشمال.

الخسوف الكاذب

ولسوء الحظ، سيقلل ضوء البدر من فرص رؤية العديد من الشهب خلال ذروة زخات الشهب، ولكن نظرًا لأن النشاط المتزايد للزخات يمكن أن يمتد لعدة أيام، سيظل لدى مراقبي النجوم بعض الفرص لمشاهدة الشهب في الأيام القليلة التالية بعد اكتمال القمر.

وسيكون “الخسوف الكاذب”، أو ما يعرف بخسوف شبه الظل، الحدث الأبرز مساء الجمعة 5 مايو، وسيتمكن المراقبون في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والقارة القطبية الجنوبية، وكذلك المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي والمحيط الهادئ وأجزاء من أوروبا من رؤية هذا الحدث الفلكي.

وسيحدث هذا الخسوف بين الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش والساعة 19:31 بتوقيت جرينتش في 5 مايو، وسيبلغ الخسوف ذروته في الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش. وسيستغرق الحدث ما مجموعه 4 ساعات و18 دقيقة في المجمل.

قمر الزهرة الكامل

وفي هذه الأثناء، سيبدو قمر الزهرة الكامل- الذي سمي كذلك نسبة للأزهار التي تتفتح في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي في هذا الوقت من العام، مشرقًا وممتلئًا في جميع أنحاء العالم أيام الخميس والجمعة والسبت (من 5 إلى 7 مايو).

وسيحدث الخسوف شبه الظلي؛ لأن الأرض ستكون بين الشمس والقمر، وتكون الأجسام الثلاثة في خط مستقيم، بحيث ينتج عن هذا ظل كوكبنا الذي يسقط على وجه القمر، ما يجعل كوكبنا يحجب الضوء من الشمس.

في حين أن القمر الكامل في السماء يكون عمومًا ساطعًا للغاية بحيث لا يمكن النظر إليه لأكثر من بضع ثوانٍ، سيكون من السهل جدًّا النظر إلى القمر الكامل أثناء هذا الخسوف دون أي وهج. وقد يلاحظ المراقبون تظليلًا على سطح القمر، وفقًا لـ EarthSky.

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