قنابل موقوتة تهدد العالم قادمة من الفضاء

حذرت صحيفة بريطانية مما وصفت بقنابل موقوتة يمكن أن تسقط فوق رؤوسنا في أي وقت؛ وذلك بسبب وجود كم هائل من النفايات التي تركها الإنسان في مدار الأرض القريب.

تساقط الخردة

وتابعت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن السماء أصبحت مليئة بالخردة الفضائية، من معززات الصواريخ المستهلكة إلى أقمار التجسس الميتة، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

ولفتت إلى أن الخطر يكمن في إمكانية تساقط هذه الخردة على رؤوسنا، وباتت هذه النفايات قنابل موقوتة في السماء، مع تراكمها بقدر كبير في مدار منخفض حول الأرض، في أقل من 75 عامًا.

ونشرت الصحيفة خريطة تفاعلية تبين حجم المشكلة الضخمة، التي تواجه الكرة الأرضية، مؤكدة أن الأمور سائرة في طريق باتجاه واحد فقط.