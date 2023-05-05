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بسبب الإساءة له في أحد برامجها

قناة رياضية تعتذر إلى النصر

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
قناة رياضية تعتذر إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

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تقدمت إحدى القنوات الرياضية باعتذار رسمي إلى نادي النصر؛ وذلك بسبب الإساءة التي وُجهت ضد النادي في إحدى برامجها الرياضية.

وذكر الحساب الرسمي للمنصة الإعلامية لـ قناة 24 الرياضية عبر “تويتر”: “إنفاذًا للقرار رقم (44/35) الصادر من اللجنة الابتدائية الأولى لعام 1444هـ في القضية المقامة من نادي النصر ضد قناة 24 الرياضية فإننا قناة 24 الرياضية نعتذر عن التجاوزات والإساءات الصادرة منا ضد نادي النصر التي صدرت في برنامج (الحصاد الرياضي) بتاريخ 07/ 10/ 2022م وبالله التوفيق”.

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وفي مارس الماضي، رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، بشكل مفاجئ حول رد فعله بخصوص التنازل عن القضايا التي رفعها النادي ضد من ينتمون له.

وكان أحد المغردين قال إلى آل معمر: “وش رأيك يا أبو عبدالله لو يتنازل النادي عن بعض القضايا للي خطأهم بسيط”.

ورد آل معمر قائلًا: “أي نصراوي أيًّا كان حجم خطئه مسموح، هم رأس المال، والنادي ناديهم ولم نأتِ إلا لخدمتهم وخدمة النادي”.

3 قضايا ربحها النصر

وفي ديسمبر الماضي، ربح أصفر الرياض، برئاسة مسلي آل معمر، 3 قضايا جديدة على الساحة الرياضية، بعد عمل مكثف من الإدارة القانونية في النادي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: “كسبت الإدارة القانونية في النادي أحكامًا نهائية ضد إعلامي وصحيفة وقناة فضائية تُبث من ملحق”.

وأضاف العصيمي: “شكرًا للإدارة القانونية بالنادي على عملهم، وعلى حماية العالمي من المتجاوزين”.

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