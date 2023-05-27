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لاستكمال علاجه في المملكة

قنصلية المملكة في إسطنبول: نقل مواطن بالإخلاء الطبي إلى الرياض

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
قنصلية المملكة في إسطنبول: نقل مواطن بالإخلاء الطبي إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قنصلية السعودية في إسطنبول اليوم السبت، نقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى السعودية.

نقل مواطن بالإخلاء الطبي

وقالت القنصلية عبر حسابها في “تويتر”: في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، ‏وانطلاقا من المهمات المناطة بالقنصلية، قامت اليوم بنقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه، وقد رافقه بالمطار رئيس قسم شؤون السعوديين.

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