قنصلية المملكة في إسطنبول: نقل مواطن بالإخلاء الطبي إلى الرياض

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أعلنت قنصلية السعودية في إسطنبول اليوم السبت، نقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى السعودية.
وقالت القنصلية عبر حسابها في “تويتر”: في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقا من المهمات المناطة بالقنصلية، قامت اليوم بنقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه، وقد رافقه بالمطار رئيس قسم شؤون السعوديين.