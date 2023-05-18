قهوة استثنائية تجعلك تبكي بـ 1500 دولار

تناقلت وسائل إعلام أجنبية، ظاهرة غريبة استحدثها مقهى أسترالي قدم لزبائنه قهوة خاصة بسعر 1500 دولار .

وبرر المقهى أسباب السعر الباهظ للقهوة، بصعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يحتاج من الزبون طلبه مقدما قبل أسبوعين حتى يتمكن القائمون على المقهى من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن حبوب البن تلك تزرع وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

مذاق لا مثيل له

من جانبه، أكد مالك المقهى أن مذاق القهوة لا مثيل له، حيث حصد درجة تزيد عن 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم، مردفًا أن تلك القهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.

وتصب القهوة في الفنجان بشكل يدوي، وبعدها تضاف فوقها المياه الساخنة ببطء وعلى مراحل حتى لا يفسد المذاق.

ووفقًا لوسائل الإعلام نقلاً عن مصادر، فإنه حتى الآن قام زبونان فقط بطلب القهوة.