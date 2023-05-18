Icon

الرئيس السوري يصل إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية Icon قمم عربية لا تُنسى ارتبطت بأحداث مفصلية Icon أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض Icon لا تتناولوا الموز قبل النوم Icon الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف كلوب Icon مودريتش يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon ملك البحرين: قمة جدة تدعم تطلعات الشعوب العربية Icon هالاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم Icon إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة Icon السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
يحتاج الزبون لطلبها مقدمًا قبل أسبوعين

قهوة استثنائية تجعلك تبكي بـ 1500 دولار

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
قهوة استثنائية تجعلك تبكي بـ 1500 دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تناقلت وسائل إعلام أجنبية، ظاهرة غريبة استحدثها مقهى أسترالي قدم لزبائنه قهوة خاصة بسعر 1500 دولار .

وبرر المقهى أسباب السعر الباهظ للقهوة، بصعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يحتاج من الزبون طلبه مقدما قبل أسبوعين حتى يتمكن القائمون على المقهى من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.

قد يهمّك أيضاً
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك حول العالم

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك حول العالم

اليوم أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يومًا

اليوم أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يومًا

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن حبوب البن تلك تزرع وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

قد يهمّك أيضاً
الشباب يضرب موعدًا مع النصر والزمالك المصري بـ البطولة العربية

الشباب يضرب موعدًا مع النصر والزمالك المصري بـ البطولة العربية

إحباط تهريب 68 كيلو من الأقمشة المشبعة بالشبو

إحباط تهريب 68 كيلو من الأقمشة المشبعة بالشبو

مذاق لا مثيل له

من جانبه، أكد مالك المقهى أن مذاق القهوة لا مثيل له، حيث حصد درجة تزيد عن 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم، مردفًا أن تلك القهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.

وتصب القهوة في الفنجان بشكل يدوي، وبعدها تضاف فوقها المياه الساخنة ببطء وعلى مراحل حتى لا يفسد المذاق.

ووفقًا لوسائل الإعلام نقلاً عن مصادر، فإنه حتى الآن قام زبونان فقط بطلب القهوة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق
السعودية اليوم

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

السعودية اليوم
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
حصاد اليوم

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

حصاد اليوم
هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول
الرياضة

هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره...

الرياضة
رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق
السعودية اليوم

رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

السعودية اليوم
لقطات لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم
هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس
تكنولوجيا

هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تكنولوجيا
لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
العالم

لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد...

العالم
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
أخبار أمنية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

أخبار أمنية