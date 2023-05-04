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الخزان المتهالك يهدد بأكبر تسرب نفطي

كارثة بيئية تلوح في الأفق بسبب صافر

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
كارثة بيئية تلوح في الأفق بسبب صافر
المواطن - فريق التحرير

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جدد وزير التنمية البريطاني اندرو ميتشل تحذيره من كارثة انفجار خزان صافر قبالة السواحل اليمنية ما لم يتم تنفيذ خطة طارئة لمنع تسرب النفط في هذا الخزان، والتي ستتكلف 130 مليون دولار تقريباً.

التحذير البريطاني جاء قبل انعقاد مؤتمر تستضيفه بريطانيا وهولندا عن بُعد لجمع تبرعات لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بـ29 مليون دولار لعملية إفراغ ناقلة النفط “صافر” المتهالكة إلى سفينة أخرى آمنة.

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وقال الوزير البريطاني في حديث لـ “العربية”: “هناك كارثة بيئية تلوح في الأفق، نحن بحاجة إلى المال حتى نتمكن من المضي قدماً في عملية تفريغ أكثر من مليون برميل نفط من خزان صافر إلى سفينة بديلة، وهذا هو المطلب الأساسي، ونفعل كل ما في وسعنا لضمان الحصول على المال حتى تتم العملية بنجاح”.

تهديد صافر

ويهدد الخزان صافر المتهالك الذي يرسو قبالة ميناء راس عيسى على السواحل الغربية لليمن بكارثة تسرب نفطي ستكون أكبر بـ4 أضعاف من النفط الذي تسرب خلال كارثة ايكسون موبيل فالديز عام 1989 بالقرب من الاسكا والذي لا تزال آثاره واضحة بعد مرور 30 عاماً.

وبحسب تصريحات وزير التنمية البريطانية اندرو ميتشل، فإن المملكة المتحدة وهولندا هما أول وثاني أكبر متبرع، معرباً عن أمله بأن تكون هناك تعهدات مناسبة في الاجتماع لتنفيذ خطة الأمم المتحدة بالكامل لمعالجة مشكلة صافر، لأن كارثتها البيئية ستكلف 20 مليار دولار في حالة حدوثها، من تراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 10%، وتدمير مخزون الصيد البحري الذي سيستغرق 25 عاماً لاستعادته، وفقدان 200 ألف شخص مصدر رزقه.

وحول تأخّر المجتمع الدولي في التعاطي مع خزان صافر، قال الوزير ميتشل إن الحرب في اليمن صعّبت من المحاولات الأممية لكنه أعرب عن أمله بأن يتم إحراز تقدم لإنهاء الصراع.

 

 

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