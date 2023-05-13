Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
برغر كينغ يكافح للاستمرار وهارديز أوشك على الإفلاس

كارثة تحل بأكبر متاجر أمريكا بسبب الجرائم وأعمال العنف 

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
كارثة تحل بأكبر متاجر أمريكا بسبب الجرائم وأعمال العنف 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

ما يحدث حاليًا في متاجر أمريكا يوصف بأنه نهاية العالم لكبرى السلاسل التجارية، حيث أغلقت عدة فروع لكل من وول مارت Walmart و Nordstrom و Walgreens في جميع أنحاء المدن الكبرى.

وبحسب التقارير فإن الأسباب الكامنة وراء هذه الإغلاقات يمكن حصرها في كل من ارتفاع معدلات الجريمة وأعمال العنف والعمل من المنزل والتسوق عبر الإنترنت وارتفاع الإيجارات.

قد يهمّك أيضاً
المملكة تعود بقوة للمسرح العالمي لتصبح حصنًا للسياسة الرصينة

المملكة تعود بقوة للمسرح العالمي لتصبح حصنًا للسياسة الرصينة

الإعفاء من المقابل المالي يخفف العبء عن مؤسسات القطاع غير الربحي

الإعفاء من المقابل المالي يخفف العبء عن مؤسسات القطاع غير الربحي

كارثة تحل بأكبر متاجر أمريكا بسبب الجرائم وأعمال العنف  (1)

قد يهمّك أيضاً
تكدس السيارات الإسرائيلية بالطرق بعد هروب أصحابها للملاجئ

تكدس السيارات الإسرائيلية بالطرق بعد هروب أصحابها للملاجئ

بعثة الهلال تصل إلى الرياض

بعثة الهلال تصل إلى الرياض

وجدت دراسة من معهد JP Morgan Chase أنه بين عامي 2017 و 2021، فقدت سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسان دييغو ونيويورك وسياتل وميامي وشيكاغو متاجر كبيرة، وبحلول نهاية عام 2023 سيغلق وول مارت 60 متجرًا وسيغلق نوردستروم 15 متجرًا وبحلول نهاية عام 2024، ستغلق شركة CVS نحو  900 متجر.

إفلاس الشركات

في الشهر الماضي، أعلنت عملاق التجزئة السابق Bed Bath & Beyond إفلاسها، وجاء هذا الإعلان بعد شهور من الأخبار المالية الرهيبة  والتي بلغت ذروتها بإغلاق 236 متجرا في فبراير، وباتت الشركة في مواجهة ما يقرب من 5.2 مليار دولار من الديون، ويعود الفضل في زوالها جزئيًا إلى نجاح أمازون وغيرها من الشركات العملاقة عبر الإنترنت في ترسيخ مكانتها في السوق.

كارثة تحل بأكبر متاجر أمريكا بسبب الجرائم وأعمال العنف  (1)

ولا يبدو الأمر أفضل في عالم الوجبات السريعة، فهذا الأسبوع فقط، أكد برغر كينغ أنه سيغلق عددًا قياسيًا من المتاجر في عام 2023 تصل من 300 إلى 400 مطعم.

وهذا الأسبوع أيضًا، تقدم صاحب امتياز هارديز بطلب الإفلاس بعد أن تم إجبار 39 من أصل 108 مطاعم في جميع أنحاء أمريكا على الإغلاق.

تفشي السرقات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت نوردستروم قرارها بمغادرة منطقة سان فرانسيسكو بسبب تفشي السرقات، حيث أخبر بائع التجزئة الموظفين أنه لن يجدد عقود إيجاره في ويستفيلد مول أو في نوردستروم راك.

وألقى كبير مسؤولي المتاجر في نوردستروم باللوم على ولاية سان فرانسيسكو في عدم قدرتهم على النجاح في السنوات الأخيرة، وقال في بيان لصحيفة واشنطن بوست إن هذه الخطوة جاءت بسبب الوضع المتدهور في وسط مدينة سان فرانسيسكو الذي ترك العملاء والموظفين غير آمنين.

أدت الجريمة المتفشية في وسط مدينة سان فرانسيسكو إلى خروج العديد من تجار التجزئة مثل شركة Whole Foods و Anthropologie و Office Depot و Target، كما أعلنت شركة وول مارت في أبريل أنها ستغلق نصف متاجرها في شيكاغو بسبب أعمال الجريمة التي جعلتها تخسر عشرات الملايين سنويًا.

وتم إغلاق ما لا يقل عن 11 متجرًا آخر في جميع أنحاء أمريكا حتى الآن هذا العام من هاواي إلى واشنطن العاصمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم