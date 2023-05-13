كارثة تحل بأكبر متاجر أمريكا بسبب الجرائم وأعمال العنف 

ما يحدث حاليًا في متاجر أمريكا يوصف بأنه نهاية العالم لكبرى السلاسل التجارية، حيث أغلقت عدة فروع لكل من وول مارت Walmart و Nordstrom و Walgreens في جميع أنحاء المدن الكبرى.

وبحسب التقارير فإن الأسباب الكامنة وراء هذه الإغلاقات يمكن حصرها في كل من ارتفاع معدلات الجريمة وأعمال العنف والعمل من المنزل والتسوق عبر الإنترنت وارتفاع الإيجارات.

وجدت دراسة من معهد JP Morgan Chase أنه بين عامي 2017 و 2021، فقدت سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسان دييغو ونيويورك وسياتل وميامي وشيكاغو متاجر كبيرة، وبحلول نهاية عام 2023 سيغلق وول مارت 60 متجرًا وسيغلق نوردستروم 15 متجرًا وبحلول نهاية عام 2024، ستغلق شركة CVS نحو 900 متجر.

إفلاس الشركات

في الشهر الماضي، أعلنت عملاق التجزئة السابق Bed Bath & Beyond إفلاسها، وجاء هذا الإعلان بعد شهور من الأخبار المالية الرهيبة والتي بلغت ذروتها بإغلاق 236 متجرا في فبراير، وباتت الشركة في مواجهة ما يقرب من 5.2 مليار دولار من الديون، ويعود الفضل في زوالها جزئيًا إلى نجاح أمازون وغيرها من الشركات العملاقة عبر الإنترنت في ترسيخ مكانتها في السوق.

ولا يبدو الأمر أفضل في عالم الوجبات السريعة، فهذا الأسبوع فقط، أكد برغر كينغ أنه سيغلق عددًا قياسيًا من المتاجر في عام 2023 تصل من 300 إلى 400 مطعم.

وهذا الأسبوع أيضًا، تقدم صاحب امتياز هارديز بطلب الإفلاس بعد أن تم إجبار 39 من أصل 108 مطاعم في جميع أنحاء أمريكا على الإغلاق.

تفشي السرقات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت نوردستروم قرارها بمغادرة منطقة سان فرانسيسكو بسبب تفشي السرقات، حيث أخبر بائع التجزئة الموظفين أنه لن يجدد عقود إيجاره في ويستفيلد مول أو في نوردستروم راك.

وألقى كبير مسؤولي المتاجر في نوردستروم باللوم على ولاية سان فرانسيسكو في عدم قدرتهم على النجاح في السنوات الأخيرة، وقال في بيان لصحيفة واشنطن بوست إن هذه الخطوة جاءت بسبب الوضع المتدهور في وسط مدينة سان فرانسيسكو الذي ترك العملاء والموظفين غير آمنين.

أدت الجريمة المتفشية في وسط مدينة سان فرانسيسكو إلى خروج العديد من تجار التجزئة مثل شركة Whole Foods و Anthropologie و Office Depot و Target، كما أعلنت شركة وول مارت في أبريل أنها ستغلق نصف متاجرها في شيكاغو بسبب أعمال الجريمة التي جعلتها تخسر عشرات الملايين سنويًا.

وتم إغلاق ما لا يقل عن 11 متجرًا آخر في جميع أنحاء أمريكا حتى الآن هذا العام من هاواي إلى واشنطن العاصمة.