كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

أطلقت شركة كاريفر مبادرة جديدة تحت عنوان “همم” بهدف دعم ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية. وتهدف المبادرة إلى توفير خصومات بنسبة 20٪ على جميع خدمات التطبيق لفئات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حصول المستفيد أيضًا على خدمة السطحة المجانية لنقل السيارة في حالة تعرضت لحادث أو عطل في أي مكان.

ومثل شركة كاريفر في توقيع هذه الاتفاقية وليد القرني بصفته مدير علاقات الشركاء والمسؤولية المجتمعية، ومثل جمعية “لأجلهم” الأميرة نوف بنت عبدالرحمن السعود رئيس مجلس الإدارة.

تحسين جودة الحياة

وأشار وليد القرني، مدير علاقات الشركاء والمسؤولية المجتمعية في كاريفر، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية ٢٠٣٠ لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

ومن جانبها، قالت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن السعود، المدير التنفيذي لجمعية “لأجلهم”، إن هذه الشراكة تعكس التزام الجمعية بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين حياة ذوي الإعاقة وتسهيلها.

يذكر أن تطبيق كاريفر فليت الذي تأسس عام ٢٠١٦، يتمتع بتكنولوجيا حديثة لتوفير خدمات الصيانة للأفراد والشركات في ٢٨ مدينة بالمملكة، ويربطهم بأكثر من ٢٠٠٠ مزود خدمة.

ويأمل الطرفان أن تكون هذه المبادرة مساهمة فعالة في تحسين جودة الحياة لفئة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم والخدمات المناسبة لهم.