كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

يعول المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، على النجم البيروفي أندريه كاريلو في تقديم الإضافة القوية وإعادة التوازن للهلال خلال مواجهة أوراوا ريد دايموندز.

النهائي الآسيوي

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

كاريلو أمل الهلاليين

وسيعمل دياز على إعادة التوازن إلى صفوف الهلال، من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتتويج باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، وذلك عن طريق عدة أمور، وفي مقدمتها؛ عودة كاريلو للتشكيل الأساسي.

وغاب كاريلو عن مباراة الذهاب، نظرًا لاختيار دياز للاعبين أجانب في خط الهجوم، إلا أن غياب سالم الدوسري بسبب طرده، سيدفع المدرب، للاستعانة بالنجم البيروفي، الذي يُعد من العناصر الهامة في وسط الفريق.

ويرى كثيرون أن النجم البيروفي كان القطعة الناقصة في تشكيلة الهلال خلال مباراة الذهاب، لإمكانياته الفنية المميزة وقدراته على المراوغة والربط بين الوسط الهجوم، بجانب سرعته ودقة تمريراته.

كما أن كاريلو يملك الحلول اللازمة والقوة، وتنويع الفرص وصناعة الأهداف، بجانب قدرته تطوير اللعب والتحكم في الرتم، الأمر الذي سيساعد الهلال على الاستحواذ والضغط، وهو ما يحتاجه الفريق في لقاء الإياب.