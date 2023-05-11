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بعد خسارة اللقب الآسيوي

كاريلو: نسعى لتعويض الجماهير بالفوز بالكأس

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
كاريلو: نسعى لتعويض الجماهير بالفوز بالكأس
المواطن - فريق التحرير

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أكد النجم البيروفي أندريه كاريلو على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، متمنيًا تعويض الجماهير والفوز بكأس الملك.

كاريلو يؤكد جاهزية الهلال

وتحدث أندريه كاريلو في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الملك، قائلًا: “مستعدون بكل قوتنا للفوز والظفر بهذه الكأس، سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق الانتصار غدًا”.

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أندريه كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @Alhilal_FC

وواصل كاريلو تصريحاته قائلًا: “لم يتسن لنا تحقيق لقب بعد هذا الموسم، ننظر لنهائي كأس الملك بإيجابية، دائًما في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نسعى لتحقيق الإنجاز لنا كلاعبين وللنادي”.

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واختتم النجم البيروفي تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “كنا حزينين هذا الأسبوع على خسارة لقب آسيا، هذه كرة القدم، غدًا أمامنا فرصة لتعويض الجماهير”.

كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @aawsat_spt

نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور مباراة الهلال والوحدة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

ولي العهد
ولي العهد

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