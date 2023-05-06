كاريلو يسجل ثاني هدف عكسي في نهائي آسيا

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سجل النجم البيروفي أندريه كاريلو، هدفًا بالخطأ في مرماه خلال مباراة فريقه الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليقتحم قائمة سلبية.
وشارك أندريه كاريلو بشكل أساسي في مباراة أوراوا ضد الهلال اليوم، بعدما غاب عن لقاء الذهاب، وظهر بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وكاد أن يهز الشباك، قبل أن يسجل هدفًا في مرماه عند الدقيقة 49.
وذكر حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع “تويتر”: “سجّل كاريلو ثاني هدف ذاتي في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا بعد هدف وو يون سيم في مرمى فريقه جيونبوك هونداي أمام السد في 2011″.
وانتهت، منذ قليل، مباراة أوراوا ريد دايموندز ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بفوز الفريق الياباني بالهدف العكسي، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز طوال أحداث اللقاء رغم الخسارة، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص، وسط تألق لافت من الدفاع وحارس المرمى.