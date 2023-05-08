Icon

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي Icon وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة Icon تغييرات متوقعة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة أبها Icon أردني يعالج نفسه من الاكتئاب مستعينًا بالقمامة Icon الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة Icon تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد Icon وزراء الخارجية العرب يقررون تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية أزمة السودان Icon كاساو ومركز الوعي الفكري بـ التعليم يختتمان برنامج تيدكس بنجاح Icon موعد مباراة Real Madrid ضد مان سيتي والقنوات الناقلة Icon أمريكا قد تحظر وسائل التواصل على الأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحد أهم البرامج التي تنمّي الحس الإبداعي للطلاب

كاساو ومركز الوعي الفكري بـ التعليم يختتمان برنامج تيدكس بنجاح

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
كاساو ومركز الوعي الفكري بـ التعليم يختتمان برنامج تيدكس بنجاح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نظمت جامعة كاساو، ممثلة بوحدة التوعية الفكرية تحت مظلة عمادة شؤون الطلاب، برنامج تيدكس بالشراكة مع مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج الجامعة، حيث شملت فعالياتها عروضًا تفاعلية ومعرض رواد الأعمال ومعرضًا مصاحبًا ومحاضرات نوعية ثقافية.

قد يهمّك أيضاً
استشاري نفسي يحذر من الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل

استشاري نفسي يحذر من الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل

أمطار مصحوبة بالبرد وجريان السيول على عسير حتى الـ11 مساءً

أمطار مصحوبة بالبرد وجريان السيول على عسير حتى الـ11 مساءً

الشخصية السعودية

من جهته عبّر رئيس الجامعة أ. د. بندر بن عبدالمحسن القناوي في كلمته عن اعتزاز الجامعة بتنظيم هذا البرنامج الذي يُسهم في إيصال رسالة الجامعة إلى العالمية وإبراز قيم الشخصية السعودية، وعكس صورة مشرّفة للمواطَنَة السعودية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة والواضحة في موضوع الحدث والذي يسعى إلى وقاية المجتمع من المهددات الدينية، والأمنية، والاجتماعية، والإعلامية.

الحس الإبداعي

كما ألقى المستشار والمشرف العام على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم أ. د. فهد العتيبي كلمة قال فيها: إن برنامج تيدكس تحت شعار أنتمي لأكون، هو أحد أهم البرامج التي تنمّي الحس الإبداعي لطلاب المملكة العربية السعودية، وتسهم في إبراز إمكاناتهم على المستوى العالمي، وتعكس ثقافتهم ووعيهم وحسهم الوطني.

فيما قدم د. حاتم الزهراني محاضرة بعنوان كيف تسهم الأعمال الإبداعية السعودية في تعزيز الحوار الثقافي السعودي، وقدمت أ. ريما اليوسف محاضرة عن صناعة النجاح، وقدمت د. أمل السيف عن تحديات الحياة وصناعة الفارق، وقدمت أيضًا د. ندى الشنار محاضرة حول أصل الأشياء وكيف تسهم في تشكيل الإنسان.

تشكيل الهوية

وعبر جولة تعريفية اطلع أ. د. بندر القناوي بمعيّة ضيوف الجامعة على المعرض المصاحب، الذي قدّم بشكل إبداعي نبذة عن تشكّل الهويات، وبناء مدارك الإنسان من خلال البيئات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة