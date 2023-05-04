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ضمن منافسات دوري روشن

كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ25

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ25
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نجم فريق التعاون، الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، على صدارة قائمة مميزة في دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ25.

كاكو يتصدر القائمة

وينفرد كاكو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد مرور 25 جولة، برصيد 13 تمريرة حاسمة، وذلك على الرغم من غيابه عن الصناعة خلال مواجهة الاتحاد الماضية، والتي انتهت بفوز فريقه التعاون بنتيجة 2\1.

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كاكو
نجم التعاون – المصدر spl

وجاء نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في المركز الثاني خلف كاكو برصيد 9 تمريرات حاسمة، يليه نجم فريق الطائي، نوليدج موسونا برصيد 8 تمريرات حاسمة، ثم نجم أبها، التونسي سعد بقير، حيث صنع 7 أهداف.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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