كامالا هاريس تصاب بنوبة هلع أثناء إلقاء خطاب بالبيت الأبيض

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كشف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتصرف بشكل غريب ومريب أثناء إلقاء خطاب عام في البيت الأبيض.
US Vice President Kamala Harris appeared in public in a very strange state pic.twitter.com/q7vFfNK9GSقد يهمّك أيضاً
— Spriter (@Spriter99880) May 11, 2023
وأظهر الفيديو للوهلة الأولى، أنها كانت تعاني من نوبة هلع على خشبة المسرح أو على الأقل تكافح من أجل الحفاظ على تماسكها.
وظهرت هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة غريبة خلال المؤتمر، ما دفع صحفيين ومتابعين لوضع تحليلات بأنها غير مدركة تمامًا لما تقوله.
كما دفعت بعض الصحفيين للاعتقاد بأنها تناولت مواد كحولية، لا سيما أنها ظهرت في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة.
قالت هاريس في الفيديو وهي تنفجر من الضحك: “عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب… لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟”.