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كانت تكافح من أجل البقاء متماسكة

كامالا هاريس تصاب بنوبة هلع أثناء إلقاء خطاب بالبيت الأبيض

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
كامالا هاريس تصاب بنوبة هلع أثناء إلقاء خطاب بالبيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

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كشف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتصرف بشكل غريب ومريب أثناء إلقاء خطاب عام في البيت الأبيض.

نوبة هلع

وأظهر الفيديو للوهلة الأولى، أنها كانت تعاني من نوبة هلع على خشبة المسرح أو على الأقل تكافح من أجل الحفاظ على تماسكها.

وظهرت هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة غريبة خلال المؤتمر، ما دفع صحفيين ومتابعين لوضع تحليلات بأنها غير مدركة تمامًا لما تقوله.

ضحك غير مبرر

كما دفعت بعض الصحفيين للاعتقاد بأنها تناولت مواد كحولية، لا سيما أنها ظهرت في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة.

قالت هاريس في الفيديو وهي تنفجر من الضحك: “عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب… لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟”.

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