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بعد أمطار غزيرة وزخات برد

كتل الثلوج تحتجز السيارات في خميس مشيط

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
كتل الثلوج تحتجز السيارات في خميس مشيط
المواطن - واس

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وثق مقطع فيديو متداول، تعرض محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لبردية قوية، ما أدى إلى احتجاز السيارات في المنطقة وتضررها.

وأظهر الفيديو عددًا من السيارات المحتجزة بحي الوسام، بسبب كتلة البرد القوية التي ضربت المنطقة، بعد هطول الأمطار الغزيرة وزخات البرد الشديدة.

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وهطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حيث سالت على أثرها الأودية والشعاب.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.

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