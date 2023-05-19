محمد بن سلمان يبحث مع السيسي تعزيز العمل العربي المشترك كتل الثلوج تحتجز السيارات في خميس مشيط إعلان جدة : وقف التدخلات الخارجية ورفض دعم الجماعات والميليشيات المسلحة سجدة شكر من طالبة سعودية بعد فوزها في آيسف طرح تذاكر مباراة النصر والشباب إحباط تهريب كميات من القات والحشيش بجازان وعسير موعد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز البرهان يعين العطا مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا
وثق مقطع فيديو متداول، تعرض محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لبردية قوية، ما أدى إلى احتجاز السيارات في المنطقة وتضررها.
وأظهر الفيديو عددًا من السيارات المحتجزة بحي الوسام، بسبب كتلة البرد القوية التي ضربت المنطقة، بعد هطول الأمطار الغزيرة وزخات البرد الشديدة.
وهطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حيث سالت على أثرها الأودية والشعاب.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.