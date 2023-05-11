كرات نارية في سماء اليابان تثير فزعًا ورعبًا

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عاش سكان اليابان حالة من الفزع والرعب، بعد مشاهدة خطوط نارية ليلاً في سماء جنوب اليابان، قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني.
ويظهر في تسجيل فيديو يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يشبه كرات نارية تثير طبيعتها تساؤلات السكان ومستخدمي الإنترنت.
وقال مسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، إن فرع المرصد الفلكي الوطني الياباني في إيشيغاكي في أرخبيل أوكيناوا رصد شرائط ضوئية، أمس الأربعاء.
وأضاف “بناءً على المعلومات المتاحة نعتقد أن هذه الأجسام ليست كرات نارية من نيازك، بل حطام من صاروخ”، مشيرًا إلى أن بطء انتقال هذا الضوء يشبه حطام صاروخ يدخل الغلاف الجوي”.
وتابع “قد يكون حطام صاروخ أطلقته الصين في نوفمبر”.
وأشار إلى معلومات تفيد بأن جزءًا من الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي في الوقت نفسه تقريبًا، موضحا أن الحطام سقط على الأرجح في المحيط ولا يشكل أي خطر استنادًا إلى توقعات المسار الذي كان يمكن أن يسلكه.