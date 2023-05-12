كرة مباراة نهائي كأس الملك تحمل شعاري الهلال والوحدة

نشر الحساب الرسمي لـ بطولة ” كأس خادم الحرمين الشريفين” عبر “تويتر” لقطات لكرة مباراة نهائي كأس الملك التي تُقام بين فريقي الهلال والوحدة في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وحملت الكرة شعار فريقي الهلال والوحدة، في مباراة مثيرة ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

نهائي كأس الملك

ووصل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 17 مرة، حيث فاز الهلال باللقب في 9 مناسبات وخسر اللقب في 8 مناسبات، بينما وصل الوحدة 7 مرات إلى نهائي البطولة وحقق اللقب مرتين وخسر النهائي 5 مرات.

ويعد نادي الوحدة أول فريق يتوج بلقب كأس الملك في نسخة 1957، بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية، ولعب الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك وكان ذلك في عام 1961 حيث فاز أزرق الرياض بأول ألقابه في الكأس بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 3/ 2.

الهلال سبق له حصد لقب كأس الملك 9 مرات كان آخرها في عام 2020 على حساب النصر، بينما فاز الوحدة باللقب مرتين عامي 1957 و1966.

وسبق لـ الهلال والوحدة أن لعبا 7 مباريات بينهما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز الهلال 6 مرات وتعادل الفريقان في لقاء واحد في النظام القديم للمسابقة، بينما لم يسبق للوحدة أن فاز على الهلال في الكأس.

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 أبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 أبريل الماضي.