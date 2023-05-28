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لم يفز بأي ألقاب منذ مايو 2021

كريستيانو رونالدو بلا ألقاب منذ 738 يومًا

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
كريستيانو رونالدو بلا ألقاب منذ 738 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، بلا أي ألقاب لمدة 738 يومًا، وذلك بعد أن عجز عن التتويج بأي لقب في موسمه الأول مع أصفر الرياض.

وخسر رونالدو 3 ألقاب مع النصر في الموسم الحالي 2022/ 2023 وهم كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن.

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كريستيانو رونالدو

وبسبب هذا الأمر فإن كريستيانو رونالدو أكمل 738 يومًا أي أكثر من عامين بدون نيل أي ألقاب وهو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ أحد أبرز أساطير كرة القدم.

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وكانت آخر بطولة تُوج بها رونالدو كانت في مايو من عام 2021، حينما فاز مع يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا.

وشارك رونالدو في 16 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

 

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