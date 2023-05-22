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خلال مواجهة الشباب المقبلة

كريستيانو رونالدو يسعى للتسجيل أمام الكبار

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
كريستيانو رونالدو يسعى للتسجيل أمام الكبار
المواطن - فريق التحرير

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يأمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، للظهور بشكل مميز وهز الشباك خلال المواجهة المقبلة ضد الشباب.

كريستيانو رونالدو يطمح للتسجيل

ويطمح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الأول أمام الكبار في الملاعب السعودية، وتحقيق فوزه الأول في تلك المواجهات، والمساهمة في الحفاظ على حظوظ النصر في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو مباراتين ضد الاتحاد، خسر بهدف دون رد في دوري روشن السعودي، وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، كما خسر أمام الهلال بهدفين نظيفين بالدوري.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 13 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وذلك قبل 3 جولات على نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الشباب، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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