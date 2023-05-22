كريستيانو رونالدو يسعى للتسجيل أمام الكبار

يأمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، للظهور بشكل مميز وهز الشباك خلال المواجهة المقبلة ضد الشباب.

كريستيانو رونالدو يطمح للتسجيل

ويطمح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الأول أمام الكبار في الملاعب السعودية، وتحقيق فوزه الأول في تلك المواجهات، والمساهمة في الحفاظ على حظوظ النصر في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو مباراتين ضد الاتحاد، خسر بهدف دون رد في دوري روشن السعودي، وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، كما خسر أمام الهلال بهدفين نظيفين بالدوري.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 13 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وذلك قبل 3 جولات على نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

النصر ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الشباب، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.