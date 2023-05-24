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خلفًا للروماني رادوي

كريسمير ريزيتش مدربًا جديدًا لـ الطائي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
كريسمير ريزيتش مدربًا جديدًا لـ الطائي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الطائي مساء اليوم عن تعاقده مع المدرب الكرواتي كريسمير ريزيتش لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي خلفًا للروماني ميريل رادوي في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” صورًا من التعاقد مع المدرب الكرواتي صاحب الـ41 عامًا كما سبق له تدريب نادي ضمك في الدوري السعودي.

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ويتواجد فريق الطائي في المركز الثامن في ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة.

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ريزيتش مدربًا للطائي

ويستعد فارس الشمال لمواجهة الوحدة يوم السبت المقبل في الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” في دوري روشن.

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