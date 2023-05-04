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أحرزهم في شباك نادي الباطن

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح اللاعب المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد، رابع أسرع لاعب يسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة واحدة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان البركاوي سجل 3 أهداف “هاتريك” في شباك الباطن مساء أول أمس الثلاثاء في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن وذلك خلال 11 دقيقة فقط.

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وجاء في المركز الأول، اللاعب صالح الشهري لاعب الهلال حينما كان لاعبًا للرائد، حيث أحرز 3 أهداف في 8 دقائق في مباراة الرائد والأهلي بالدوري موسم 2018/ 2019.

كريم البركاوي رابعًا

وفي المركز الثاني، جاء مختار فلاتة، حيث سجل 3 أهداف في 9 دقائق مع نادي الاتحاد في شباك الشباب في موسم 2013/ 2014.

المسجلون للهاتريك

المركز الثالث، ياسر القحطاني نجم الهلال السابق حيث أحرز 3 أهداف في 9 دقائق في شباك الحزم في موسم 2010/ 2011.

المركز الرابع، هو البركاوي نجم الرائد الذي سجل هاتريك في 11 دقيقة في شباك الباطن موسم 2022/ 2023.

المركز الخامس جاء فيه اللاعب البرتغالي لويس ليال لاعب الأهلي الذي سجل هاتريك في شباك الفتح في الدوري السعودي موسم 2013/ 2014.

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