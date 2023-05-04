كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي

أصبح اللاعب المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد، رابع أسرع لاعب يسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة واحدة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان البركاوي سجل 3 أهداف “هاتريك” في شباك الباطن مساء أول أمس الثلاثاء في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن وذلك خلال 11 دقيقة فقط.

وجاء في المركز الأول، اللاعب صالح الشهري لاعب الهلال حينما كان لاعبًا للرائد، حيث أحرز 3 أهداف في 8 دقائق في مباراة الرائد والأهلي بالدوري موسم 2018/ 2019.

كريم البركاوي رابعًا

وفي المركز الثاني، جاء مختار فلاتة، حيث سجل 3 أهداف في 9 دقائق مع نادي الاتحاد في شباك الشباب في موسم 2013/ 2014.

المركز الثالث، ياسر القحطاني نجم الهلال السابق حيث أحرز 3 أهداف في 9 دقائق في شباك الحزم في موسم 2010/ 2011.

المركز الرابع، هو البركاوي نجم الرائد الذي سجل هاتريك في 11 دقيقة في شباك الباطن موسم 2022/ 2023.

المركز الخامس جاء فيه اللاعب البرتغالي لويس ليال لاعب الأهلي الذي سجل هاتريك في شباك الفتح في الدوري السعودي موسم 2013/ 2014.