كريم البركاوي يسعى لمواصلة تألقه

يطمح النجم المغربي كريم البركاوي في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة ضمك اليوم.

تألق كريم البركاوي

ويُقدم كريم البركاوي مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث شارك في 18 مباراة بدوري روشن السعودي، بمعدل 1319 دقيقة، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وصنع 6 فرص.

وقام كريم البركاوي بـ16 تسديدة على المرمى بدقة 50%، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 76.9%، وشتت الكرة 18 مرة، وقطع الكرة 11 مرة، ولديه 224 تمريرة ناجحة بدقة 69.6%، وقام بـ10 مراوغات ناجحة.

كما يُعد كريم البركاوي صاحب الـ27 عامًا، هو هداف المواجهات المباشرة بين الرائد وضمك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، ما يحفزه لمواصلة التألق.

مباراة الرائد وضمك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القد بنادي الرائد ضد ضمك عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.