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خلال مباراة الرائد وضمك

كريم البركاوي يسعى لمواصلة تألقه

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
كريم البركاوي يسعى لمواصلة تألقه
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النجم المغربي كريم البركاوي في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة ضمك اليوم.

تألق كريم البركاوي

ويُقدم كريم البركاوي مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث شارك في 18 مباراة بدوري روشن السعودي، بمعدل 1319 دقيقة، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وصنع 6 فرص.

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كريم البركاوي
البركاوي – المصدر @SPL

وقام كريم البركاوي بـ16 تسديدة على المرمى بدقة 50%، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 76.9%، وشتت الكرة 18 مرة، وقطع الكرة 11 مرة، ولديه 224 تمريرة ناجحة بدقة 69.6%، وقام بـ10 مراوغات ناجحة.

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كما يُعد كريم البركاوي صاحب الـ27 عامًا، هو هداف المواجهات المباشرة بين الرائد وضمك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، ما يحفزه لمواصلة التألق.

كريم البركاوي
البركاوي – المصدر @SPL

مباراة الرائد وضمك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القد بنادي الرائد ضد ضمك عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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