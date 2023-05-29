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تقارير إسبانية تكشف تفاصيل الصفقة

كريم بنزيمة في طريقه لصفوف الدوري السعودي

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
كريم بنزيمة في طريقه لصفوف الدوري السعودي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لا يزال حامل الكرة الذهبية اللاعب كريم بنزيمة حديث الصحافة العالمية، بعدما حقق موسمًا رائعًا في أوروبا، فإن الحديث بشأنه الآن حول صفقة انتقال من ناديه ريال مدريد.

العرض السعودي لـ بنزيمة

وكشفت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، تفاصيل العرض السعودي المقدم للفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

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وتُشير تقارير إسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد تشك في إمكانية بقاء كريم بنزيما موسمًا آخر رفقة الفريق الملكي، وذلك بسبب العرض السعودي الضخم، الذي وصل إليه مؤخراً، على الرغم من أن بنزيمة كان أحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

الرحيل عن ريال مدريد

وأفاد موقع Relevo الإسباني، بأن كريم بنزيما بدأ التفكير في الرحيل عن ريال مدريد بعد تلقيه عرضاً ضخماً من الدوري السعودي، وبالتحديد من نادي الاتحاد الذي يرغب في تدعيم صفوفه باستقطاب هداف الملكي.

وينتهي عقد كريم مع النادي الملكي في 30 يونيو المقبل، ولم يتلقى حتى الاَن عرض من المسئولين من أجل تجديد عقوده، وإثر ذلك أرسلت عدة أندية سعودية طلب انضمامه إلى صفوفهم في الانتقالات الصيفية القادمة.

رد اتحاد جدة

وبحسب ما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية في وقت سابق، أن نجم الديوك الفرنسية تلقى عروضًا بمبالغ فلكية مُقدمة من الأندية السعودية، وعلى هامش ذلك تعتبر الأبواب مفتوحة بينهما.

وفي سياق متصل، كشف اتحاد جدة عن حقيقة التعاقد مع كريم بنزيما، النجم الفرنسي لصفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب تتويج العميد بلقب دوري روشن السعودي. عندما تلقى أحمد كعكي، نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، سؤالًا، قيل فيه: “كريم بنزيما اتحادي؟”.

وجاء الرد من نائب رئيس العميد أحمد كعكي، قائلًا: “نقول إن شاء الله”.

 

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