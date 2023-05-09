كلب مخطط باللونين البرتقالي والأسود يسير بالشارع كأنه نمر

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لكلب يسير في الشارع، ولكن بمظهر غريب، حيث بدا باللونين الأسود والبرتقالي وكأنه “نمر”.

مصبوغ باللونين

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر الكلب مصبوغًا باللونين البرتقالي والأسود، حتى وجه الكلب لم يخلُ من التلوين بأشكال وخطوط مختلفة.

وعلق موثق الفيديو على الكلب قائلًا: الإنسان الفاضي اللي ملون الكلب.