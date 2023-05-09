Icon

وظائف هندسية في شركة نوماك Icon إيلون ماسك: لا يمكن الوثوق في واتساب Icon إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية في غزة Icon السجون تدشن نظام منجز للتعاملات الإلكترونية Icon تصويبة فينسيوس جونيور تمنح REAL MADRID التفوق أمام مان سيتي بالشوط الأول Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم Icon 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية Icon لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي Icon الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان Icon مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
وجهه لم يخلُ من التلوين بأشكال وخطوط مختلفة

كلب مخطط باللونين البرتقالي والأسود يسير بالشارع كأنه نمر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
كلب مخطط باللونين البرتقالي والأسود يسير بالشارع كأنه نمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لكلب يسير في الشارع، ولكن بمظهر غريب، حيث بدا باللونين الأسود والبرتقالي وكأنه “نمر”.

مصبوغ باللونين

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر الكلب مصبوغًا باللونين البرتقالي والأسود، حتى وجه الكلب لم يخلُ من التلوين بأشكال وخطوط مختلفة.

قد يهمّك أيضاً
الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية

الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية

المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية

المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية

وعلق موثق الفيديو على الكلب قائلًا: الإنسان الفاضي اللي ملون الكلب.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

18.8 مليون ريال خسائر نماء للكيماويات

18.8 مليون ريال خسائر نماء للكيماويات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم