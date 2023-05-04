كلمات مرور تعرضك للقرصنة في أقل من ثانية

حذّر خبراء في تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني من المستخدمين من استخدام كلمات مرور يسهل التكهن بها، حفاظًا على حساباتهم من الاختراق.

فيما توالت التساؤلات حول كيفية اختيار كلمة المرور ومدى إمكانية دمج الحروف مع الأرقام والرموز أو الاعتماد على تطبيق لإدارة كلمات المرور بدلا من الاعتماد على الذاكرة، لا سيما بعد الكشف عن أخطر كلمات المرور التي جرى استخدامها عام ألفين واثنين وعشرين والتي بإمكان الهاكرز اختراقها في ثوان معدودة.

من جهته، أوضح الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات، فادي ميخائيل في حديثه لـ “سكاي نيوز” كيفية التعامل مع كلمة المرور في حال كانت معقدة وطويلة، مشيرًا إلى بعض كلمات المرور التي تعرض صاحبها للقرصنة في أقل من ثانية.

كلمات سر تعرضك للقرصنة

ـ كلمة السر مهما كانت سهلة أو صعبة لابد أن تتسرب في يوم من الأيام.

ـ تكرار كلمة المرور بشكل مستمر لخدمات مختلفة وعلى مواقع مختلفة، يسهل اختراقها.

ـ تطبيق لإدارة كلمات المرور يساعدنا على حفظ كلمة السر مهما كانت تعقيدها.

ـ من أحسن تطبيقات خزنة كلمة السر حتى الآن هو “Bitwarden” قوي ومجاني.

ـ التنبيه الوحيد لمستخدمي خزنة كلمة السر هو عدم نسيان كلمة المرور التي تدخلك علي التطبيق لأنه لا يوجد حل لاسترجاعها.