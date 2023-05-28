كورونادو يخطف الأنظار في دوري روشن

قدم النجم البرازيلي إيغور كورونادو مستوى مميزًا مع الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

تألق كورونادو

وشارك كورونادو في 27 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بمعدل 2365 دقيقة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليُساهم في هدف كل 124 دقيقة.

ويُعد كورونادو أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي بـ78 فرصة، والأكثر صناعة للفرص الخطيرة برصيد 21 فرصة، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ13 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

وقام كورونادو بـ994 تمريرة ناجحة بدقة 78%، ولديه 48 مراوغة ناجحة، بجانب دوره الدفاعي، حيث قام بـ17 افتكاكًا ناجحًا، وشتت الكرة 10 مرات، ومنع التسديد مرتين، وقطع الكرة 14 مرة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

الاتحاد بطلًا للدوري

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.

ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف؛ الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.