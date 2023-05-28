Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ساهم بتتويج الاتحاد باللقب

كورونادو يخطف الأنظار في دوري روشن

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
كورونادو يخطف الأنظار في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم النجم البرازيلي إيغور كورونادو مستوى مميزًا مع الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

تألق كورونادو

وشارك كورونادو في 27 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بمعدل 2365 دقيقة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليُساهم في هدف كل 124 دقيقة.

قد يهمّك أيضاً
التعاون يتجاوز الطائي بثنائية

التعاون يتجاوز الطائي بثنائية

6 إرشادات للحجاج عند استلام حقائبهم من المطار

6 إرشادات للحجاج عند استلام حقائبهم من المطار

كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

ويُعد كورونادو أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي بـ78 فرصة، والأكثر صناعة للفرص الخطيرة برصيد 21 فرصة، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ13 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

سقوط يوفنتوس ضد ميلان بهدف نظيف

سقوط يوفنتوس ضد ميلان بهدف نظيف

وقام كورونادو بـ994 تمريرة ناجحة بدقة 78%، ولديه 48 مراوغة ناجحة، بجانب دوره الدفاعي، حيث قام بـ17 افتكاكًا ناجحًا، وشتت الكرة 10 مرات، ومنع التسديد مرتين، وقطع الكرة 14 مرة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

الاتحاد بطلًا للدوري

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.

ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف؛ الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد في دوري روشن – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة