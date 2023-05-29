كوريا الجنوبية تطالب جارتها الشمالية بالتراجع عن إطلاق قمر التجسس

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طالبت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بالتراجع عن خطة إطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس.
وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت اعتزامها إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس، حيث تفقد كيم جونج أون محطة للأقمار الصناعية العسكرية في العاصمة بيونج يانج، معطيًا موافقته على الخطوات التالية لإطلاق الأقمار الصناعية.
وقالت وكالة “بلومبرج” إن هذه المنشأة تعمل على تجميع أول قمر اصطناعي للتجسس، ما يعني أن موعد إطلاق هذا القمر قد أصبح قريباً.
وذكر “كيم” أن نجاح إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري “مطلب عاجل للبيئة الأمنية السائدة في البلاد”.