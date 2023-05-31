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دوت صافرات الإنذار في كوريا الجنوبية واليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن كوريا الشمالية أطلقت للتو صاروخًا مجهول الهوية.

كوريا الجنوبية واليابان

ودوت صافرات الإنذار في كوريا الجنوبية واليابان.

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وقالت وزارة الدفاع اليابانية: إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًّا، في الساعة 6:28 صباحًا بتوقيت طوكيو.

وأطلقت الحكومة اليابانية التحذيرات في محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب البلاد، كما وضعت قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى.

من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية: إن جارته الشمالية أطلقت مقذوفًا تدعي أنه صاروخ فضائي.

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