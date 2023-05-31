كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب

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كشفت تقارير إعلامية أن كوريا الشمالية أطلقت للتو صاروخًا مجهول الهوية.
ودوت صافرات الإنذار في كوريا الجنوبية واليابان.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية: إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًّا، في الساعة 6:28 صباحًا بتوقيت طوكيو.
وأطلقت الحكومة اليابانية التحذيرات في محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب البلاد، كما وضعت قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى.
من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية: إن جارته الشمالية أطلقت مقذوفًا تدعي أنه صاروخ فضائي.