كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب

كشفت تقارير إعلامية أن كوريا الشمالية أطلقت للتو صاروخًا مجهول الهوية.

كوريا الجنوبية واليابان

ودوت صافرات الإنذار في كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية: إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًّا، في الساعة 6:28 صباحًا بتوقيت طوكيو.

وأطلقت الحكومة اليابانية التحذيرات في محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب البلاد، كما وضعت قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى.

من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية: إن جارته الشمالية أطلقت مقذوفًا تدعي أنه صاروخ فضائي.