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كوكب الزهرة في ذروة ارتفاعه اليوم بسماء السعودية

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
كوكب الزهرة في ذروة ارتفاعه اليوم بسماء السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة يرصد بسماء السعودية والعالم العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة، ويصل إلى أعلى نقطة في السماء لهذا العام.

وأشارت الجمعية في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى وصول كوكب الزهرة إلى أعلى نقطة في سماء المساء لهذا العام 2023 حيث يصل إلى ارتفاع 43 درجة فوق الأفق الغربي وسيكون شديد اللمعان حيث يبلغ -4.3 وهو مشاهد بسهوله بالعين المجردة.

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وبحسب فلكية جدة، يعتبر مدار كوكب الزهرة الأقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ما يعني أنه يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.

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