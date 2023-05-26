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أكدت دعمها خلال اجتماع الجبير مع وزير خارجيتها

كولومبيا تدعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
كولومبيا تدعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030
المواطن - فريق التحرير

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع وزير خارجية كولومبيا ألفارو ليفان دوران؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال زيارة الجبير لجمهورية كولومبيا.

اجتماع مُثمر

وقال الجبير عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أجريت اجتماعًا مثمرًا مع صديقي وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، بحثنا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية”.

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ووجه الجبير الشكر لوزير خارجية كولومبيا على حفاوة الاستقبال وعلى دعم بلاده لترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030.

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