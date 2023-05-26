كولومبيا تدعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع وزير خارجية كولومبيا ألفارو ليفان دوران؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال زيارة الجبير لجمهورية كولومبيا.
وقال الجبير عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أجريت اجتماعًا مثمرًا مع صديقي وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، بحثنا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية”.
ووجه الجبير الشكر لوزير خارجية كولومبيا على حفاوة الاستقبال وعلى دعم بلاده لترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030.