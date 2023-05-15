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تسبب في ذعر المحيطين من حوله

كويتي يتلوى في الأرض من شدة تأثير المخدرات

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
كويتي يتلوى في الأرض من شدة تأثير المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات تظهر شابًّا يصرخ ويثير الذعر وهو واقع تحت تأثير المخدرات، في الكويت.

 

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ممدد على الأرض

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل والصفحات الإخبارية، يظهر الشاب ممددًا على الأرض، وهو يصرخ ويتلوى من شدة تأثير المخدرات التي تعاطاها؛ ما أثار خوف من حوله.

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وتساءل بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن نوع المخدرات التي تعاطاها الشاب، إن كانت ما يعرف بـ”الشبو” أو شيء آخر، حيث أشار آخرون إلى أن هناك أنواعًا جديدة أخرى تؤدي للحالة التي ظهر عليها الشاب في الفيديو.

ونشر حساب يدعى أحمد الميموني، مقطع الفيديو قائلًا: “للأسف مخدر الفلاكا واضح أنه وصل الكويت، وهذا النوع من المخدرات يعد من أخطر وأشرس أنواع المخدرات الكيميائية، يوصل الإنسان إلى مرحلة الزومبي”.

وأردف: “واجب على الجهات الرسمية مثل وزارة الاعلام والداخلية تكثيف الحملات التوعوية قبل تفشي هذا السم في المجتمع”.

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