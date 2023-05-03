كيان السعودية تسجل صافي خسارة بقيمة 673 مليون ريال

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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للربع الأول حيث سجلت الشركة صافي خسارة قدره 673 مليون ريال مقارنة بربح 209 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل للعام السابق يرجع إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض الكميات المباعة نتيجة إيقاف بعض المصانع لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 18 يناير 2023م. بالإضافة الى ارتفاع تكلفة التمويل على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم.