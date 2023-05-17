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يساعد على استمرار توهج البشرة أيضًا

كيت ميدلتون تكشف عن مشروبها اليومي للحفاظ على رشاقتها

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
كيت ميدلتون تكشف عن مشروبها اليومي للحفاظ على رشاقتها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، عن تناول مشروب رائع كل صباح للحصول على توهج طبيعي وللحفاظ على رشاقتها، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

مكونات المشروب

وقالت إن مشروبها المفضل عبارة عن عصير أخضر مليء بالفيتامينات والمغذيات ويتم تناوله كل صباح مع وجبة الإفطار، ويحتوي على الكرنب والسبيرولينا والماتشا والسبانخ والتوت.

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كيت ميدلتون تكشف عن مشروبها اليومي للحفاظ على رشاقتها

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وتحدثت أخصائية التغذية الملكية السابقة جينيفر هانواي عن فوائد العصير الأخضر قائلة إنه يساعد في الحصول على بشرة أفضل.

أوضحت خبير التغذية أن هذا العصير يعد مليئًا بمضادات الأكسدة التي تحارب ما يُسمى بالجذور الحرة، وهي السموم البيئية التي تسرق توهج البشرة وتضر بالجسد.

تتويج الملك تشارلز

ويُذكر أن تشارلز الثالث توج ملكًا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد، وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة لبريطانيا.

وتبع ذلك موكب عسكري ضخم، وأطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض، بينما كان الملك والملكة حديثا التتويج يلوحان من شرفة قصر بكنغهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على الطريق.

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