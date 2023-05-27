Icon

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان Icon القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان المبادر والمنفذ للانفراج في العلاقات بين أمريكا والاتحاد السوفيتي

كيسنجر في عامه الـ100.. دبلوماسي رأيه مسموع  في أرجاء العالم

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
كيسنجر في عامه الـ100.. دبلوماسي رأيه مسموع  في أرجاء العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحتفل السياسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر، اليوم السبت بمرور مئة عام على ميلاده.

ويعتبر هذا الرجل أحد أكثر السياسيين الأمريكيين شهرة وإثارة للجدل، وهو بالذات كان المبادر والمنفذ الرئيسي للانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والذي أدى إلى انخفاض التوتر العالمي.

قد يهمّك أيضاً
رون ديسانتيس يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية بدعم إيلون ماسك

رون ديسانتيس يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية بدعم إيلون ماسك

واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

وكان كيسنجر، من فتح الطريق أمام إبرام عدد من المعاهدات الهامة في مجال الحد من التسلح الاستراتيجي. وعلى الرغم من تقدمه في السن، إلا أنه لا يزال دبلوماسيا يُستمع إلى رأيه ليس فقط على جانبي المحيط الأطلسي، بل في مختلف أرجاء العالم.

قد يهمّك أيضاً
رقم مميز لـ تونس في كأس العالم للشباب

رقم مميز لـ تونس في كأس العالم للشباب

تعليم الأبقار في فرنسا استخدام المرحاض لتفادي كارثة بيئية

تعليم الأبقار في فرنسا استخدام المرحاض لتفادي كارثة بيئية

ولادته ونشأته

ولد هنري كيسنجر في 27 مايو 1923 في ألمانيا لأسرة يهودية. كان والده مدرساً وكانت والدته ربة منزل. في أواخر الثلاثينيات، اضطرت الأسرة إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب الاضطهاد النازي، وكان الموت مصير جميع أقاربهم الذين بقوا في ألمانيا خلال الهولوكوست.

درس كيسنجر الفتى في المدرسة في نيويورك ثم توجه للدراسة في الجامعة لكنه لم يتخرج منها بسبب تجنيده في الجيش عام 1943. ولأنه كان يتقن الألمانية بطلاقة، تم فرزه إلى المخابرات العسكرية، حيث شارك في عملية تطهير المدن الألمانية من النازية، وشارك في مهام استطلاع على الجبهة الغربية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حصل على رتبة رقيب وتم نقله إلى مكافحة التجسس في منطقة الاحتلال الأمريكي في ألمانيا. في عام 1947 عاد إلى الولايات المتحدة، وتخرج من جامعة هارفارد، حيث حصل عام 1954 على درجة الدكتوراه. وبقي يعمل في نفس الجامعة.

بدأ كيسنجر حياته السياسية، بالعمل في مجلس العلاقات الخارجية، وهي منظمة غير حكومية ذات نفوذ – وهناك عمل كخبير في الشؤون الأمنية لدى ثلاثة رؤساء أمريكيين – دوايت أيزنهاور، وجون ف.كينيدي، وليندون جونسون.

العمل في الخارجية الأمريكية

في 1965-1968، عمل كيسنجر في الخارجية الأمريكية، وفي عام 1969 أصبح مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي وفي عام 1973 – وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون (1969-1974). كيسنجر هو السياسي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي شغل هذين المنصبين الرئيسيين في نفس الوقت في الإدارة الأمريكية. احتفظ بمنصبه في عهد الرئيس جيرالد فورد حتى عام 1977.

وبفضل براعة كيسنجر وجولاته المكوكية تم وقف الحرب بين مصر وإسرائيل ومن ثم توقيع معاهدة السلام بين الدولتين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة