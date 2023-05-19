زيلينسكي: السعودية تضطلع بدور مهم دوليًا وعالميًا الهلال يسعى لتجنب رقم سلبي أمام ضمك رئيس أوكرانيا في قمة جدة .. السعودية تدعم استقرار المنطقة دون الانحياز لأي طرف كيفية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء في حساب المواطن ضمك عينه على نقاط مباراة الهلال لحسم البقاء جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي ملك الأردن يصل جدة للمشاركة في القمة العربية ولي عهد الكويت يصل جدة للمشاركة في القمة العربية زيلينسكي يصل جدة لحضور القمة العربية الـ 32 محمد فوزير يقود التشكيل المثالي للجولة الـ27
كشف برنامج حساب المواطن عن مدى إمكانية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء كتابعين للحصول على الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه يمكن للزوج المنفصل إضافة الأبناء كتابعين له، أما الزوجة المنفصلة فيلزمها إرفاق صك الولاية أو إثبات الاحتضان، لإضافة الأبناء كتابعين لها في البرنامج، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.
وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.