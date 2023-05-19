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يلزم الزوجة إرفاق صك الولاية أو إثبات الاحتضان

كيفية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء في حساب المواطن

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
كيفية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن مدى إمكانية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء كتابعين للحصول على الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه يمكن للزوج المنفصل إضافة الأبناء كتابعين له، أما الزوجة المنفصلة فيلزمها إرفاق صك الولاية أو إثبات الاحتضان، لإضافة الأبناء كتابعين لها في البرنامج، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها.

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طلبات الاعتراض

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.

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وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

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