كيفية احتساب أعمار المسجلين المستقلين بـ حساب المواطن

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كشف برنامج حساب المواطن كيفية احتساب المسجلين المستقلين بالبرنامج من أجل الحصول على الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري.
جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن قال فيه: “بلوغ سن الـ18 للفرد المستقل يأخذ بالتاريخ الهجري أو الميلادي؟”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.
وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.