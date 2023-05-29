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بدأ اليوم تجربة تفاعلية مشتركة مع طلاب المدارس

لأول مرة القهوة السعودية والتمر الصقعي في الفضاء

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
لأول مرة القهوة السعودية والتمر الصقعي في الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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شارك رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، لحظات تناولهما القهوة والتمر الصقعي في مركبة الفضاء الدولية لأول مرة.

القهوة السعودية

ونشرت ريانة برناوي مقطع فيديو عبر حسابها بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، حيث ظهرت بجوار علي القرني وبيدهما أكياس القهوة، مشيرين إلى أنهما أحضروها من المملكة لتكون في الفضاء لأول مرة داخل مركبة الفضاء الدولية.

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ممارسة الرياضة

وفي وقت سابق، كشفت رائدة الفضاء ريانة برناوي، كيفية ممارسة الرياضة في الفضاء، وذلك خلال ردها على سؤال أحد طلاب المدارس بالسعودية.

وقالت ريانة في مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”: إن هناك 3 أجهزة رياضية يتم استخدامها من قبل الرواد في الفضاء وهي الدراجة، السير، وجهاز المقاومة، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي تستخدم لتمارين المقاومة، وذلك من أجل الحفاظ على عضلاتهم وقت عملهم لفترات طويلة بالمحطة الدولية.

تجربة تفاعلية

على صعيد آخر، بدأ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، اليوم الاثنين، تجربة تفاعلية مشتركة مع طلاب المدارس، والتي تناولت هذه المرة تجربة أنماط انتقال الحرارة في الأرض مقارنة بالفضاء في ثالث البرامج التعليمية من الفضاء.

@ryanah_barnawi

القهوه السعوديه والتمر الصقعي في الفضاء . . . . . #ريانه_برناوي #علي_القرني #ريانة_برناوي #رواد_الفضاء #رواد_الفضاء_السعوديين🇸🇦 #السعوديه_نحو_الفضاء

♬ الصوت الأصلي – ريانه برناوي

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