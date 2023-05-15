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بعد نهاية عقده مع باريس

لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة
المواطن - فريق التحرير

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علق رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على أنباء عودة نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني في الصيف.

ليونيل ميسي يُريد الرحيل

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير أنه أبلغ إدارة النادي الفرنسي رسميًا بمغادرة صفوفه.

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ليونيل ميسي
ميسي

تعليق لابورتا على الصفقة

وقال لابورتا، خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “لقد تحدثت مع ليونيل ميسي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بعدما كان عليّ وضع المؤسسة في المقام الأول قبل كل شيء، حتى قبل أفضل لاعب في العالم”.

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وواصل رئيس نادي برشلونة: “تبادلت الرسائل مؤخرًا مع ميسي، وكانت المحادثة دافئة وممتعة.. هنأته على الفوز بكأس العالم. نعرف بعضنا منذ سنوات عديدة، وهناك علاقة بيننا”.

وتابع: “نريد أن يعود ميسي لبرشلونة، لكننا لن نتحرك بأرقام باهظة لإعادته، النادي يعمل ضمن خطة تقشفية، نعمل على بناء فريق تنافسي خلال الموسم المقبل، سنرى ما إذا كان ستتم الموافقة على خطتنا المالية الجديدة من قبل رابطة الليغا”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف: “نريد أن تكون الليغا بداية المزيد من الألقاب وأن تعيد الفرح لبرشلونة، سعداء للغاية بالفريق ولكننا نعتقد أنه يمكن تحسينه، الدوري كان هدفنا، والعام المقبل سنواصل العمل في جميع المسابقات، نحن نفعل ذلك للمنافسة في دوري الأبطال”.

وأردف: “ليونيل ميسي في باريس يعاني من بعض المواقف غير اللطيفة مع الجمهور، ولا أريد أن أزعجه. ليو يحب برشلونة، لا أحد يشك في ذلك، برشلونة هو برشلونة.. إنه منزل ميسي.. برشلونة يمكنه منافسة الجميع في الصفقة”.

واختتم لابورتا تصريحاته قائلًا: “لا نريد الدخول في الحديث عن أرقام كبيرة لأن ذلك سيكون تراجعًا للنادي. لا يجب أن نعيد هذا الأمر لا مع ليونيل ميسي ولا مع أي شخص آخر”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر psg

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