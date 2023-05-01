لاعبو النجمة يحتفلون بالصعود لـ دوري يلو مع جماهيرهم

احتفل لاعبو نادي النجمة مع جماهيرهم بالتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية السعودي والصعود لدوري يلو موسم 2023/ 2024.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري الدرجة الثانية عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعبين وهم يحتفلون مع الجماهير بالصعود لدوري يلو في الموسم المقبل.

وكان نادي النجمة تصدر المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية برصيد 64 نقطة ليتقابل مع نادي الترجي متصدر المجموعة الأولى ويفوز النجمة باللقب أمس بنتيجة هدفين لهدف.

التتويج بدوري الدرجة الثانية

وتوج عبدالمحسن الدهيمي، رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية السعودي المكلف، أمس الأحد، فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2022/ 2023.

وكان الفريق حقق اللقب، بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.

وبعد الفوز تأهل فريق النجمة لدوري يلو ويرافقه كل من أندية الترجي والصفا والبكيرية للمشاركة في البطولة الموسم المقبل 2023/ 2024.