لاعبو الهلال في طريقهم إلى ملعب الجوهرة

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نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” استعدادات لاعبي الفريق للمغادرة إلى ملعب الجوهرة المشعة لمواجهة الوحدة في نهائي كأس الملك مساء اليوم.
حافلة الهلال في طريقها لملعب المباراة 🏟#أغلى_الكؤوس #الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/dVcJiFMGU3قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023
وغادر اللاعبون مقر الإقامة وركبوا الحافلة الخاصة بهم، حيث تحركت على الفور إلى الملعب وسط استقرار مروري في جدة، استعدادًا لمواجهة الوحدة في نهائي كأس الملك في التاسعة من مساء اليوم.
وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.
ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على الوحدة وحصد لقب كأس الملك، حتى يتجنب أزرق الرياض الخروج بموسم صفري بعدما خسر السوبر السعودي وخسر لقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.